19 июля в Лондоне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На кону пояса WBC, WBA, WBO Александра Усика и титул IBF Даниэля Дюбуа.

Мы сообщали, как в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа. А сейчас расскажем о прогнозах букмекеров.

Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Основные котировки на результат боя:

досрочная победа Усика — 2.10

победа Усика по очкам — 2.85

досрочная победа Дюбуа — 5.00

победа Дюбуа по очкам — 13.00

Точный способ победы Усика:

техническим нокаутом — 2.60

единогласным решением судей — 3.40

нокаутом — 6.50

раздельным решением судей — 11.00

решением большинства судей — 23.00

Точный способ победы Дюбуа:

техническим нокаутом — 6.50

единогласным решением судей — 15.00

нокаутом — 15.00

раздельным решением судей — 41.00

решением большинства судей — 100.00

Коэффициент на то, что один из боксеров победит из-за дисквалификации соперника — 100.00.

Кстати, букмекеры считают вероятность досрочной победы любого из боксеров выше, чем победы по очкам: 1.58 против 2.30. Прогнозируется, что поединок завершится в 7−8 раунде.

Котировки на то, что один из боксеров будет в нокдауне: Дюбуа — 1.67, Усик — 3.25.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа: