Усик — Дюбуа: главные прогнозы букмекеров на чемпионский бой

19 июля, 17:01
Усик выиграл первый бой (Фото: Reuters)

Усик выиграл первый бой (Фото: Reuters)

19 июля в Лондоне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На кону пояса WBC, WBA, WBO Александра Усика и титул IBF Даниэля Дюбуа.

Мы сообщали, как в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа. А сейчас расскажем о прогнозах букмекеров.

Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Основные котировки на результат боя:

  • досрочная победа Усика — 2.10
  • победа Усика по очкам — 2.85
  • досрочная победа Дюбуа — 5.00
  • победа Дюбуа по очкам — 13.00
Точный способ победы Усика:

  • техническим нокаутом — 2.60
  • единогласным решением судей — 3.40
  • нокаутом — 6.50
  • раздельным решением судей — 11.00
  • решением большинства судей — 23.00
Точный способ победы Дюбуа:

  • техническим нокаутом — 6.50
  • единогласным решением судей — 15.00
  • нокаутом — 15.00
  • раздельным решением судей — 41.00
  • решением большинства судей — 100.00

Коэффициент на то, что один из боксеров победит из-за дисквалификации соперника — 100.00.

Кстати, букмекеры считают вероятность досрочной победы любого из боксеров выше, чем победы по очкам: 1.58 против 2.30. Прогнозируется, что поединок завершится в 7−8 раунде.

Котировки на то, что один из боксеров будет в нокдауне: Дюбуа — 1.67, Усик — 3.25.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа:

https://www.youtube.com/embed/nw--oR0TvB4?si=n7hcxLEvhQBeNS3k
Редактор: Любомир Луканюк

