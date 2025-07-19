Усик — Дюбуа: главные прогнозы букмекеров на чемпионский бой
Усик выиграл первый бой (Фото: Reuters)
19 июля в Лондоне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На кону пояса WBC, WBA, WBO Александра Усика и титул IBF Даниэля Дюбуа.
Мы сообщали, как в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа. А сейчас расскажем о прогнозах букмекеров.
Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на поединок: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.
Основные котировки на результат боя:
- досрочная победа Усика — 2.10
- победа Усика по очкам — 2.85
- досрочная победа Дюбуа — 5.00
- победа Дюбуа по очкам — 13.00
Точный способ победы Усика:
- техническим нокаутом — 2.60
- единогласным решением судей — 3.40
- нокаутом — 6.50
- раздельным решением судей — 11.00
- решением большинства судей — 23.00
Точный способ победы Дюбуа:
- техническим нокаутом — 6.50
- единогласным решением судей — 15.00
- нокаутом — 15.00
- раздельным решением судей — 41.00
- решением большинства судей — 100.00
Коэффициент на то, что один из боксеров победит из-за дисквалификации соперника — 100.00.
Кстати, букмекеры считают вероятность досрочной победы любого из боксеров выше, чем победы по очкам: 1.58 против 2.30. Прогнозируется, что поединок завершится в 7−8 раунде.
Котировки на то, что один из боксеров будет в нокдауне: Дюбуа — 1.67, Усик — 3.25.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.
Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа:
