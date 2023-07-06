«Перевернет дивизион с ног на голову»: промоутер соперника Усика сделал огненное заявление о бое с украинцем

Ранее украинец отреагировал на объявление боя со звездным британцем.

«Даниэль Дюбуа перевернет супертяжелый вес с ног на голову. Он сделает серьезный апсет», — написал Уоррен.

Функционер опубликовал пост в Twitter, сделав резонансное заявление. По мнению Уоррена, британец одолеет украинского чемпиона.

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал официальное объявление боя Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО) и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО).

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