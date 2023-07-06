Путь к Фьюри: менеджер Усика назвал задачу украинца в следующем бою 6 июля, 23:30 Александр Усик (Фото:Boxing Scene)

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО), прокомментировал официальное объявление боя украинца и британца Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).



Функционер считает, что предстоящий поединок является важным для организации боя украинца с Тайсоном Фьюри.

«Мы рады сообщить, что наконец-то имеем бой между чемпионом WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring Magazine Александром Усиком и регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа, все подписано и скреплено печатями.

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Мне приятно представлять господина Усика и быть участником этого события. Александр уже в лагере и тренируется, чтобы быть готовым на 100%, потому что победа в этом поединке открывает путь к поединку за титул абсолютного чемпиона с действующим обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Поэтому хочу подчеркнуть, мы ни в коем случае не должны недооценивать Дюбуа и со всей серьезностью относимся к предстоящему бою, ведь он владеет всеми данными, чтобы достойно противостоять Александру", — цитирует Климаса Tribuna со ссылкой на K2 Promotions.

Напомним, бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее промоутер Усика отреагировал на объявление боя украинца со звездным британцем.