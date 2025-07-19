На лондонском стадионе Уэмбли 19 июля состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут обладатель титулов WBC, WBA, WBO украинец Александр Усик и чемпион по версии IBF британец Даниэль Дюбуа. Следите за главными новостями боя Усик — Дюбуа в режиме онлайн.

Как передает The Independent, суммарный гонорар боксеров составит более 200 млн долларов.

Усик получит 132 миллиона долларов. Или по курсу НБУ — 5,5 миллиарда гривен. Призовые Дюбуа — 71 млн долларов.

Для обоих боксеров это будут абсолютно рекордные гонорары. Усик за первый бой с Тайсоном Фьюри получил 45 миллионов долларов, за реванш — 114 млн долларов. Для Дюбуа рекордным был гонорар за бой против Энтони Джошуа — 13,5 миллиона долларов.

Интересно, что в первом поединке Усика и Дюбуа общий призовой фонд составил всего 8 млн долларов. Боксеры встречались летом 2023 года, и тогда Усик нокаутировал соперника.

И сейчас в букмекерских конторах фаворит поединка украинский боксер.

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00 по киевскому времени. Главный поединок начнется около 23:30. Мы уже писали, как в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа.