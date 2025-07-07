«Будут шокированы». Дюбуа подготовил сюрприз на реванш с Усиком

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил уверенность в своих силах перед повторным боем с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

По словам Дюбуа, сейчас он гораздо сильнее, чем в первом поединке с Усиком, сообщает DAZN Boxing.

«Я стал лучше, выносливее, более подготовленным. Я — лучшая версия себя, настоящий боец. И я готов к войне.

На этот раз все будет иначе. Те, кто думают, что все будет как раньше, будут шокированы — даже команда Усика. Я лучше знаю себя, больше доверяю себе как бойцу. Я не могу дождаться", — сказал Дюбуа

Даниэль не исключает, что нокаутирует Александра, но уверяет, что главное — результат.

«Я выиграю. Как получится, так получится. Любым образом», — заявил британец.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее Усик откровенно ответил, как Дюбуа изменился по сравнению с первым боем.