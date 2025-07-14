В бордовом костюме и стильных очках. Усик опубликовал первые фото из Лондона перед реваншем с Дюбуа

14 июля, 18:45
Александр Усик (Фото: instagram.com/usykaa)

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Лондон, где 19 июля проведет реванш против британца Даниэля Дюбуа.

Усик опубликовал в Instagram первые фото из британской столицы.

Усик стоит на верхнем этаже брендированного двухэтажного автобуса с афишей боя «Усик — Дюбуа 2». Над украинцем развеваются британские флаги, а сам боксер позирует в оригинальном бордовом костюме и стильных очках.

«Неделя боя началась, Спасибо, Лондон!», — написал Усик.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Усик презентовал копию панно Аллы Горской Боривитер в Лондоне.

