«Упасть может каждый». Леоненко не исключил поражение Усика в бою с Дюбуа

Бывший форвард Динамо, а теперь эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о предстоящем поединке Александра Усика против Дэниела Дюбуа .

Леоненко не стал прогнозировать победу Усику, поскольку в этом дивизионе возможны неожиданности, сообщает БЛИК.

«Я буду болеть за Усика, а победит сильнейший. В супертяжелом дивизионе может произойти все, что угодно, и упасть может каждый. Вспомните, как Маккол, на которого никто не ставил, отправил в нокаут Льюиса во втором раунде», — сказал экс-динамовец.

Леоненко также раскритиковал уровень боксеров в супертяжелом дивизионе.

«Вы видели, как выглядит Фьюри? Огромный и толстый. Все! А еще и рассказывают, что это он похудел. Ничего спортивного у него нет. Джошуа — наоборот, накачанный, весь в мышцах, но боксировать не умеет. Поэтому я не удивлюсь, если Володя Кличко в ринг вернется. С таким уровнем оппозиции шансы у него будут. Сейчас они есть у каждого, тем более это супертяжелый дивизион», — рассказал Леоненко.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне боксеры провели еще одну битву взглядов, а Усик появился в образе гетмана Скоропадского.

