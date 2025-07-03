«Я бы отбил этому ублюдку уши». Фьюри пригрозил Дюбуа и признался, за кого будет болеть в реванше Даниэля и Усика
Тайсон Фьюри (Фото: Reuters/Ed Sykes)
Британский боксер Тайсон Фьюри резко высказался в адрес своего земляка Даниэля Дюбуа, но пожелал ему успеха в реванше с украинцем Александром Усиком.
Фьюри заявил, что Дюбуа не имел бы никаких шансов в бою с ним, сообщает Boxing News.
«Если бы я вернулся, гипотетически говоря, если бы я снова вышел на ринг и дрался с Даниэлем, я бы просто отбил этому ублюдку уши. Он даже не смог бы по мне попасть. Это было бы одностороннее избиение», — сказал Фьюри.
При этом Тайсон заявил, что будет поддерживать Дюбуа в реванше с Усиком.
«Но слушайте, я желаю ему успеха в бою против Усика, понимаете?
Наши стили просто не сочетаются. Стили делают бои, знаете, о чем я говорю? И все равно — его стиль и мой стиль не совместимы. Я бы его просто уничтожил", — заявил Фьюри.
Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли.
Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.
Ранее Фьюри заявлял, что готов возобновить карьеру ради третьего боя с Александром Усиком.
Впоследствии Фьюри опубликовал в Instagram «анонс» боя с Усиком и даже назвал дату и место проведения противостояния — 18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли.