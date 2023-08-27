Ответил за подлость. Усик брутальным нокаутом победил Дюбуа 27 августа, 01:17 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) провел поединок против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО) во Вроцлаве (Польша).

Титульный бой возглавил вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.

Первые раунды прошли в ознакомительном формате — Усик больше двигался, заставлял соперника двигаться, а Дюбуа старался найти брешь в обороне Александра.

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В третьем раунде украинец впервые попал по британцу, заставив того уйти в оборону. Дюбуа быстро восстановился и начал сам предлагать активный бокс.

Британец продолжил развивать свои атаки в четвертой трехминутке, но Александр не забывал отвечать.

Пятый раунд начался с того, что Дюбуа нанес силовой удар прямо в пах, от чего Усик оказался на ринге. Рефери остановил время, дав украинцу привести себя в порядок, ведь по правилам запрещено бить ниже пояса. Александр до конца раунда несколько раз мощно ударил по оппоненту, ответив за тот поступок.

Фото: Boxing on TNT Sports

В шестом раунде чемпион продолжил развивать свой успех, проведя успешные атаки. Дюбуа пытался огрызаться, но получалось плохо.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В конце восьмого раунда Усик провел серию успешных ударов, в результате которого Дюбуа встал на колено. Британцу повезло, что нокдаун был в последние секунды раунда, после которых он восстановился.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В девятом раунде украинец продолжил бить Даниэля, отправив того во второй нокдаун. В результате рефери отчитал десять секунд, за которые Дюбуа не сумел подняться.

Усик сумел защитить чемпионские пояса, добыв победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс.

Напомним, украинец Митрофанов проиграл во втором раунде, побывав в четырех нокдаунах.