19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между обладателем титулов в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Бывший чемпион WBC Silver, WBC Ukraine Сергей Радченко (11−8, 5 КО) считает, что его соотечественник сможет во второй раз одолеть британца. В то же время отметил, что Дюбуа будет очень мотивированным.

«Я думаю, что Усик выиграет этот поединок еще увереннее и убедительнее, и уже не будет никаких вопросов относительно ударов ниже или выше пояса. Усик — очень интеллектуальный боксер, и я думаю, что все они сделали выводы после прошлого боя и добавят это в большой плюс.

Что касается Дюбуа, то он тоже очень уверен в себе, особенно после последних побед, в частности благодаря тому, как выступил против Джошуа. Думаю, он заряжен, ему нечего терять, и он выйдет максимально мотивированным.

Усику будет нелегко, но он очень крепкий как физически, так и интеллектуально. Таких боксеров сейчас очень мало. Возможно, один, как Теренс Кроуфорд, а может даже Усик и лучше", — цитирует Радченко SPORTBUSINESS.MEDIA.

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. В пятом раунде британец ударил Александра ниже пояса, что запрещено правилами. Рефери не засчитал нокдаун и дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее мы писали, что Дюбуа подготовил неожиданность на реванш с Усиком.