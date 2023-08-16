«Не сможет сойти с пути»: сестра Дюбуа раскрыла секрет победы над Усиком 16 августа, 19:14 Кэролайн Дюбуа (Фото:instagram.com/__carolinedubois1)

Кэролайн Дюбуа, сестра Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО), оставила послание Александру Усику (20−0, 13 КО).

Девушка считает, что ее брат имеет все шансы победить, если успешно начнет поединок.

«Это прозвучит громко, но я думаю, что шансы в бою 50/50. Все может произойти. Думаю, все станет понятным в четырех стартовых раундах.

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Если Даниэлю удастся навязать свой бой, он будет выглядеть как поезд. Тогда Усик не сможет сойти с его пути. Даниэль вцепится в него, навяжет свой темп. Если моему брату удастся это сделать в стартовых раундах, то думаю поединок и пройдет всю дистанцию. Усику непросто будет сбросить Даниэля с хвоста".

Кэролайн отметила, что у британца есть силовой удар, который способен поразить украинца.

«Наличие удара, которым можно свалить с одного попадания, это тоже шанс. И мы видели это в бою с Кевином Лереной. Этот поединок складывался не в пользу Даниэля, но потом он донес кулак до цели. И все. Удар у него всегда был. Думаю, в хевивейте это очень важный показатель, который почему-то недооценивают.

Это будет битва между молодым голодным львом и опытным ветераном. Они оба рискуют всем, принимая этот вызов. Именно поэтому эта дуэль для тех поклонников, которые соображают в боксе", — заявила Кэролайн в интервью для No Smoke Sport.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что британец унизил украинца в преддверии боя.