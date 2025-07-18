Не будет 12 раундов. Букмекеры спрогнозировали, когда завершится бой Усика и Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе пройдет в субботу, 19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли.

На кону будут чемпионские пояса WBC, WBA, WBO Александра Усика и титул IBF Даниэля Дюбуа.

В букмекерских конторах фаворит поединка украинский боксер: котировки на победу Усика — 1.36, на ничью — 17.00, на победу Дюбуа — 4.00.

Букмекеры считают вероятность досрочной победы любого из боксеров выше, чем победы по очкам: 1.58 против 2.30. Прогнозируется, что боксеры не пройдут всю дистанцию и поединок завершится в 7 или 8 раунде.

Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать бой Усика и Дюбуа.

Напомним, что боксеры встретятся между собой второй раз. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

В прошлом году Усик отказался от пояса IBF ради реванша с Тайсоном Фьюри. В связи с этим пояс стал вакантным.

Его в сентябре 2024 года разыграли Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. Дюбуа победил нокаутом и стал чемпионом мира по версии IBF.