Усик и Дюбуа за бой заработают миллионы долларов

26 августа, 16:34
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Усик на церемонии взвешивания (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Усик на церемонии взвешивания (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

На кону поединка будут не только чемпионские титулы, но и солидные премиальные.

В субботу, 26 августа, состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель поясов по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик встретится с претендентом Даниэлем Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

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Промоутерские торги выиграла компания К2 Promotions Ukraine. Она заплатила за право организовать поединок 8 миллионов долларов.

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Таким образом, Александр Усик получит 75% от общего призового фонда — 6 миллионов долларов, а Даниэлю Дюбуа достанется 25% - 2 миллиона.

Плюс еще боксеры заработают от доходов за рекламу, продажи билетов, трансляций.

Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать бой Усик — Дюбуа.

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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