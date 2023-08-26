Усик и Дюбуа за бой заработают миллионы долларов
Усик на церемонии взвешивания (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)
На кону поединка будут не только чемпионские титулы, но и солидные премиальные.
В субботу, 26 августа, состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель поясов по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик встретится с претендентом Даниэлем Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.
Промоутерские торги выиграла компания К2 Promotions Ukraine. Она заплатила за право организовать поединок 8 миллионов долларов.
Таким образом, Александр Усик получит 75% от общего призового фонда — 6 миллионов долларов, а Даниэлю Дюбуа достанется 25% - 2 миллиона.
Плюс еще боксеры заработают от доходов за рекламу, продажи билетов, трансляций.
Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать бой Усик — Дюбуа.
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