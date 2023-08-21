Усик — Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

21 августа, 10:46
Поделиться:
Титульный бой (Фото:Twitter)

Титульный бой (Фото:Twitter)

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве на футбольном стадионе Тарчински Арена состоится боксерский вечер, где главным станет поединок в супертяжелом весе.

Чемпион мира Александр Усик будет защищать свои пояса в поединке против претендента из Британии Даниэля Дюбуа. NV проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

Представление боксеров

Видео дня

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе.

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018—2019) и WBA super (2018—2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO (2016—2019) и WBC (2018—2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и титула чемпиона мира по версии боксерского издания The Ring (2018—2019) в крузервейте.

Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года, чемпион Европы 2008 года.

На профессиональном ринге провел 20 боев и все выиграл, 13 побед нокаутом.

Читайте также:
«Оторвать ноги и сломать тело»: Дюбуа пригрозил уничтожить Усика в титульном бою

Свой последний бой, до встречи с Дюбуа, провел 20 августа 2022 года, когда победил по очкам Энтони Джошуа.

https://www.youtube.com/embed/Bm-0OXDLmVY

Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне.

Действующий регулярный чемпион мира по версии WBA и бывший временный чемпион мира по версии WBA (2021—2022), чемпион по версиям WBC Silver (2019—2020), WBO International (2019—2020), WBO Global (2019), чемпион Европы по версии WBO (2019), чемпион мира среди молодежи по версии WBC Youth (2017—2019), а также региональный чемпион Британского Содружества по версии CBC (2019—2020), чемпион Великобритании (2019—2020), чемпион Англии (2018—2020) по версии BBBofC.

На профессиональном ринге провел 20 боев — 19 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Читайте также:
«Мы не занимаемся шапкозакидательством». Александр Усик готовится уничтожить Даниэля Дюбуа в чемпионском поединке

Свой последний поединок, до боя с Усиком, провел 3 июля против Кевина Лерены и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

https://www.youtube.com/embed/ni-eUrBBubo

Все бои вечера

  • Александр Усик (20−0−0) — Даниэль Дюбуа (19−1−0)
  • Денис Беринчик (17−0−0) — Энтони Игит (27−3−1)
  • Дмитрий Митрофанов (13−0−1) — Хамза Шираз (17−0−0)
  • Даниэль Лапин (7−0−0) — Аро Шварц (20−6−1)
  • Федор Черкашин (22−0−0) — Анауэль Нгамиссенге (12−0−0)
  • Рафал Волчецки (9−0−0) — Роберто Арриаза (19−7−0)
  • Василий Чеботарь (13−0−0) — Джоэл Хулио (39−17−0)
  • Нурсултан Аманжолов (5−0−0) — Лазизбек Муллоджонов (3−0−0)
  • Александр Соломенников (12−0−0) — Петр Гудель (10−10−1)
  • Жияд Алмаюсуф (3−0−0) — Ханос Пенсез (3−4−0)
  • Брайс Миллс (12−1−0) — Дамьян Тимош (7−2−1)
  • Ярослав Харциз (2−0−0) — Конрад Чайковски (2−0−1)
Тарчински Арена (Фото: Коллаж NV)
Тарчински Арена / Фото: Коллаж NV

Кто фаворит

В этом поединке украинский боксер должен легко победить, так считают букмекеры. Котировки на победу Усика — 1,14, на ничью — 26,00, на победу Дюбуа — 7.50.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Читайте также:
«Усик — скользкий парень»: легендарный Холифилд объяснил, почему Фьюри избегает украинца

Где смотреть

В Украине поединок будет транслироваться на платной платформе Megogo.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X