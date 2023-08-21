Усик — Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя 21 августа, 10:46 Титульный бой (Фото:Twitter)

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве на футбольном стадионе Тарчински Арена состоится боксерский вечер, где главным станет поединок в супертяжелом весе.



Чемпион мира Александр Усик будет защищать свои пояса в поединке против претендента из Британии Даниэля Дюбуа. NV проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

Представление боксеров

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Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе.

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018—2019) и WBA super (2018—2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO (2016—2019) и WBC (2018—2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и титула чемпиона мира по версии боксерского издания The Ring (2018—2019) в крузервейте.

Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года, чемпион Европы 2008 года.

На профессиональном ринге провел 20 боев и все выиграл, 13 побед нокаутом.

Свой последний бой, до встречи с Дюбуа, провел 20 августа 2022 года, когда победил по очкам Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне.

Действующий регулярный чемпион мира по версии WBA и бывший временный чемпион мира по версии WBA (2021—2022), чемпион по версиям WBC Silver (2019—2020), WBO International (2019—2020), WBO Global (2019), чемпион Европы по версии WBO (2019), чемпион мира среди молодежи по версии WBC Youth (2017—2019), а также региональный чемпион Британского Содружества по версии CBC (2019—2020), чемпион Великобритании (2019—2020), чемпион Англии (2018—2020) по версии BBBofC.

На профессиональном ринге провел 20 боев — 19 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Свой последний поединок, до боя с Усиком, провел 3 июля против Кевина Лерены и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

Все бои вечера

Александр Усик ( 20−0−0) — Даниэль Дюбуа ( 19−1−0)

Денис Беринчик ( 17−0−0) — Энтони Игит ( 27−3−1)

Дмитрий Митрофанов ( 13−0−1) — Хамза Шираз ( 17−0−0)

Даниэль Лапин ( 7−0−0) — Аро Шварц ( 20−6−1)

Федор Черкашин ( 22−0−0) — Анауэль Нгамиссенге ( 12−0−0)

Рафал Волчецки ( 9−0−0) — Роберто Арриаза ( 19−7−0)

Василий Чеботарь ( 13−0−0) — Джоэл Хулио ( 39−17−0)

Нурсултан Аманжолов ( 5−0−0) — Лазизбек Муллоджонов ( 3−0−0)

Александр Соломенников ( 12−0−0) — Петр Гудель ( 10−10−1)

Жияд Алмаюсуф ( 3−0−0) — Ханос Пенсез ( 3−4−0)

Брайс Миллс ( 12−1−0) — Дамьян Тимош ( 7−2−1)

Ярослав Харциз ( 2−0−0) — Конрад Чайковски ( 2−0−1)

Тарчински Арена / Фото: Коллаж NV

Кто фаворит

В этом поединке украинский боксер должен легко победить, так считают букмекеры. Котировки на победу Усика — 1,14, на ничью — 26,00, на победу Дюбуа — 7.50.

Где смотреть

В Украине поединок будет транслироваться на платной платформе Megogo.