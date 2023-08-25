«Соленая земля. Железные люди». Усик перед боем с Дюбуа пришел на церемонию взвешивания с флагом в поддержку защитников Бахмута — фото

25 августа, 16:33
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Александр Усик (Фото:Скриншот видео/Top Rank)

Александр Усик (Фото:Скриншот видео/Top Rank)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа прошли церемонию взвешивания перед боем, который состоится 26 августа.

Об этом сообщает Top Rank.

Дюбуа оказался тяжелее Усика более чем на пять килограммов. Вес Александра составил 100,2 кг, Даниэля — 105,8 кг.

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На сцене Усик развернул флаг с надписью «Крепость Бахмут. Соленая земля. Железные люди», а затем продемонстрировал флаг с изображением креста.

Видео дня

Скриншот видео/Top Rank
Фото: Скриншот видео/Top Rank
https://twitter.com/boxingontnt/status/1695051141917077745

После церемонии взвешивания боксеры провели очередную дуэль взглядов, на которой британец снова сдался первым.

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https://twitter.com/EverythingBoxi2/status/1695055497911574700

Накануне Усик обратился к украинским военным в День Независимости.

Перед этим украинские защитники из пограничного пункта «Вовкулаки», которых недавно Усик посетил на передовой, передали боксеру подарок в виде иконы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Война в Украине фортеця Бахмут Даниэль Дюбуа

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