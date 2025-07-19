19 июля на Уэмбли состоится боксерское шоу, где главным станет поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Боксеры разыграют звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

ВИДЕО БОЯ УСИК — ДЮБУА:

Перед главным боем вечера состоится андеркард. Он начнется в 19:30 и будет бесплатно показан в YouTub на канале DAZN.

Всего состоится пять боев:

Владислав Сиренко ( 22−0−0) — Соломон Дакрес ( 9−1−0)

Аадам Хамед ( 5−0−0) — Эзекиль Грегорес ( 3−24−0)

Лаша Гурули ( 1−0−0) — Джеймс Фрэнсис ( 7−1−0)

Даниэль Лапин ( 11−0−0) — Льюис Эдмондсон ( 11−0−0)

Лоуренс Околи ( 21−1−0) — Кевин Лерена ( 31−3−0)

ТРАНСЛЯЦИЯ АНДЕРКАРДА БОЯ УСИК — ДЮБУА

Ранее мы писали, кто будет транслировать бой Усик — Дюбуа в Украине.

За этот поединок боксеры получат рекордные гонорары — почти 200 млн долларов на двоих.

У букмекеров фаворит боя Александр Усик. Украинцу прогнозируют досрочную победу.