Усик — Дюбуа: видеотрансляция вечера бокса в Лондоне

19 июля, 20:36
Усик против Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

19 июля на Уэмбли состоится боксерское шоу, где главным станет поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Боксеры разыграют звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

ВИДЕО БОЯ УСИК — ДЮБУА:

Перед главным боем вечера состоится андеркард. Он начнется в 19:30 и будет бесплатно показан в YouTub на канале DAZN.

Всего состоится пять боев:

  • Владислав Сиренко (22−0−0) — Соломон Дакрес (9−1−0)
  • Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0)
  • Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0)
  • Даниэль Лапин (11−0−0) — Льюис Эдмондсон (11−0−0)
  • Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0)

ТРАНСЛЯЦИЯ АНДЕРКАРДА БОЯ УСИК — ДЮБУА

https://www.youtube.com/embed/PO_PhMdXivw?si=ba-5SrlsuO-zZJyw

Ранее мы писали, кто будет транслировать бой Усик — Дюбуа в Украине.

За этот поединок боксеры получат рекордные гонорары — почти 200 млн долларов на двоих.

У букмекеров фаворит боя Александр Усик. Украинцу прогнозируют досрочную победу.

