Усик — Дюбуа: видеотрансляция вечера бокса в Лондоне
Усик против Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
19 июля на Уэмбли состоится боксерское шоу, где главным станет поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
Боксеры разыграют звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.
ВИДЕО БОЯ УСИК — ДЮБУА:
Перед главным боем вечера состоится андеркард. Он начнется в 19:30 и будет бесплатно показан в YouTub на канале DAZN.
Всего состоится пять боев:
- Владислав Сиренко (22−0−0) — Соломон Дакрес (9−1−0)
- Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0)
- Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0)
- Даниэль Лапин (11−0−0) — Льюис Эдмондсон (11−0−0)
- Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0)
ТРАНСЛЯЦИЯ АНДЕРКАРДА БОЯ УСИК — ДЮБУА
Ранее мы писали, кто будет транслировать бой Усик — Дюбуа в Украине.
За этот поединок боксеры получат рекордные гонорары — почти 200 млн долларов на двоих.
У букмекеров фаворит боя Александр Усик. Украинцу прогнозируют досрочную победу.
