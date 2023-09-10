«Сделал из мухи слона»: шведский боксер обвинил Усика в симуляции в бою с Дюбуа 10 сентября, 11:27 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о спорном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против Александра Усика.

Боксер считает, что удар британца был на грани, однако реакция украинца удивила его.

«Это был удар на грани. Я не считаю, что он пришелся так уж низко. Этот удар не заслуживал той реакции, которую выдал Усик. Это был хороший удар по корпусу, который потряс его. Это не был удар по шарам.

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Усик переигрывал. Он был потрясен этим ударом. Рефери проделал плохую работу, когда сказал, чтобы он не спешил подниматься. Я не знаю, почему рефери принял такое решение. Для меня это было немного странно. Я не думаю, что это было слишком низко. Может быть, это удар на грани, но такие попадания случаются постоянно.

У Усика есть склонность много жаловаться на удары по корпусу. Я смотрел его бой с Гассиевым, и в том поединке он жаловался, что Мурат бьет его в корпус и касается к поясу. В спаррингах и боях такое происходит постоянно. Ничего особенного в этом нет, но Усик сделал из мухи слона", — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер удивил ответом о запрещенном ударе Дюбуа в бою с Усиком.