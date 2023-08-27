Бил больше и точнее. Статистика ударов чемпионского боя Усик — Дюбуа — фото
Усик против Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Во Вроцлаве прошел боксерский вечер, где чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа.
Портал CompuBox опубликовал статистику ударов поединка.
Всего на счету Александра Усика 359 ударов, из которых 88 были точными. Дюбуа нанес 290 ударов — 47 точных.
Украинец выполнил 206 джебов — 52 прилетели точно в цель. У британца 126 попыток и 13 точных попаданий.
А вот по силовым ударам Дюбуа переиграл Усика — 164 против 153.
Напомним, что Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом. В пятой трехминутке британец нанес чемпиону удар ниже пояса.
Также ранее появились судейские записки, в которых все судьи отдали победу украинцу: 78−73, 79−72, 79−72.
Сообщалось, что команда Дюбуа подаст протест на результат боя с Усиком.