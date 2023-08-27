Бил больше и точнее. Статистика ударов чемпионского боя Усик — Дюбуа — фото

27 августа, 08:32
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Усик против Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Усик против Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Во Вроцлаве прошел боксерский вечер, где чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа.

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Портал CompuBox опубликовал статистику ударов поединка.

Всего на счету Александра Усика 359 ударов, из которых 88 были точными. Дюбуа нанес 290 ударов — 47 точных.

Украинец выполнил 206 джебов — 52 прилетели точно в цель. У британца 126 попыток и 13 точных попаданий.

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А вот по силовым ударам Дюбуа переиграл Усика — 164 против 153.

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Напомним, что Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом. В пятой трехминутке британец нанес чемпиону удар ниже пояса.

Также ранее появились судейские записки, в которых все судьи отдали победу украинцу: 78−73, 79−72, 79−72.

Сообщалось, что команда Дюбуа подаст протест на результат боя с Усиком.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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