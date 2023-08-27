Бил больше и точнее. Статистика ударов чемпионского боя Усик — Дюбуа — фото 27 августа, 08:32 Усик против Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Во Вроцлаве прошел боксерский вечер, где чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа.

Портал CompuBox опубликовал статистику ударов поединка.

Всего на счету Александра Усика 359 ударов, из которых 88 были точными. Дюбуа нанес 290 ударов — 47 точных.

Украинец выполнил 206 джебов — 52 прилетели точно в цель. У британца 126 попыток и 13 точных попаданий.

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А вот по силовым ударам Дюбуа переиграл Усика — 164 против 153.

Usyk's jab carried the action vs. the reluctant Dubois, who had his moments, but didn't press the action. #UsykvsDubois pic.twitter.com/e3QMxKVE3X — CompuBox (@CompuBox) August 26, 2023

Напомним, что Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом. В пятой трехминутке британец нанес чемпиону удар ниже пояса.

Также ранее появились судейские записки, в которых все судьи отдали победу украинцу: 78−73, 79−72, 79−72.

Сообщалось, что команда Дюбуа подаст протест на результат боя с Усиком.