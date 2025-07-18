«Гаэлю это очень нравится». Муж Свитолиной восхищается Усиком

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет реванш против Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO). На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В эксклюзивном комментарии для NV украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, интересуется боксом и уже не впервые будет смотреть поединок Усика.

«Гаэль следит за боксом, он всегда смотрит и поддерживает Александра. На этот раз также будет болеть. Усик очень ему нравится. Импонирует как личность. Усик такой харизматичный, и Гаэлю это очень нравится.

Последний бой Александра против Фьюри был чрезвычайно эмоциональным. Кстати, мы с Гаэлем смотрели отдельно, но были на связи через FaceTime и обсуждали поединок", — рассказала Элина.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Отметим, что реванш 38-летнего Александра Усика против 27-летнего Даниэля Дюбуа начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.