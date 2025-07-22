«Хотите, чтобы он умер на ринге?»: Фьюри расхвалил Усика и встал на защиту Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на поражение Даниэля Дюбуа в поединке против Александра Усика.

Британский экс-боксер не согласен с критикой в адрес своего соотечественника. Цыганский король поддержал 27-летнего супертяжеловеса после потери чемпионского пояса IBF. Примечательно, что Фьюри, который дважды проиграл Усику, считает украинца «одним из величайших чемпионов всех времен».

«Меня постоянно спрашивают об этой ситуации с Дюбуа и тем, что он сдался. Вот факты. Молодой Даниэль сделал все возможное против одного из величайших чемпионов всех времен, но он был недостаточно хорош. Он потерпел неудачу. Он был дважды отправлен в нокдаун. Что вы хотите, чтобы он сделал? Умереть на ринге? Цель не в том, чтобы тебя избили до полусмерти и все равно проиграть.

Парень сделал все возможное, он бы не выиграл бой, ему лучше было остановиться. В боксе много зависти, особенно когда человек зарабатывает много денег. Много завистливых бойцов, которые критикуют кого-то, кто сделал все возможное и имел смелость выйти туда.

В боксе нет трусов, когда ты на ринге сражаешься с чемпионами мира в супертяжелом весе. Вся заслуга принадлежит Даниэлю. Он работал с восьми лет и, б***ь, выиграл титул чемпиона мира и дрался с Усиком за звание абсолюта. Теперь он сидит дома, мультимиллионер в 27 лет, и делает, что ему, черт возьми, хочется. Даниэль, если ты когда-нибудь это увидишь, выше носа, сынок.

Твой отец гордится тобой, все гордятся тобой. Ты прошел путь от ребенка до мужчины, а затем до чемпиона мира в супертяжелом весе, который боксировал на Уэмбли перед 100 000 зрителей — это сложно повторить, парень.

Если ты когда-нибудь захочешь потренироваться с настоящим мужчиной, приходи сам в зал в Морками, когда захочешь, парень. Потому что здесь нет зависти, и здесь нельзя унижать людей, которые делают все возможное. Я называю их разрушителями мечты и завистливыми подонками", — цитирует слова Фьюри Ring Magazine.

Отметим, что Дюбуа дважды побывал в нокдауне в пятом раунде, после крайнего падения судья остановил бой. Кстати, на нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее мы писали, что тренер Дюбуа выбросил белое полотенце раньше решения рефери в пользу Усика.