«Там ужасная война»: экс-тренер Майка Тайсона рассказал, как Усик вдохновляет украинцев и проиграет ли Дюбуа

На Ютуб канале THE FIGHT with Teddy Atlas бывший наставник легенды бокса Майка Тайсона объяснил, как Александр вдохновляет украинцев во время войны, а также сделал свой прогноз на реванш против Даниэля.

«Он — герой для украинцев. Он дает им надежду. Там ужасная война, но они смотрят, кто чемпион мира в супертяжелом весе — и это напоминает им, что надежда всегда есть, напоминает, насколько они сильны как народ. Он напоминает им об этом.

Этот боец особенный. Усик — один из величайших победителей, которых вы когда-либо видели в истории любого вида спорта. Его личность, все остальное… У него сложный бой. То же самое можно было сказать и о поединках с Фьюри — это, безусловно, были тяжелые бои, но он сделал то, что должен был сделать.

Но сейчас он на таком этапе карьеры, когда твой возраст и пробег при таких достижениях… Если он хоть на секунду подумает — хотя я знаю, что он этого не сделает, потому что он победитель, а победители никогда не думают о таком, — но если бы он хоть на мгновение предположил, что Дюбуа будет тем же бойцом, что и в первом бою, то был бы риск, что его застанут врасплох. Но я не думаю, что такого победителя, как Усик, можно застать врасплох. Это просто не в его ДНК.

Я считаю, что Дюбуа — замечательная личность, и его тренер тоже, но я не могу быть против одного из величайших победителей. Я не могу ставить против Усика. Он найдет путь. Это может быть действительно очень трудно, но он найдет способ победить", — рассказал Атлас.

Отметим, что Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли. Усик появился в городе в костюме от украинского бренда с авторской вышивкой. На Трафальгарской площади он представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.

Недавно Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине. А Чисору поразила реакция украинца на ракетную атаку России.