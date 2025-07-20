«Он на вершине». Обидчик Ломаченко сказал, кто может победить Усика
Усик перед боем против Дюбуа перед боем против Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес, который в 2020 году победил Василия Ломаченко, прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.
Украинец деклассировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
В комментарии Seconds Out Теофимо Лопес заявил, что Усик сейчас — лучший боксер в мире, и никому не удастся его победить.
— С кем должен драться дальше Усик?
— Это не имеет значения. Он на вершине пищевой цепи, на вершине P4P.
— Его может кто-то победить?
— Никто не победит Усика. Он трехкратный абсолютный чемпион мира, — сказал Лопес.
Ранее Александр Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.
Также на нашем сайте можно глянуть видео, как украинцы спели Червону руту в Лондоне после победы Усика над Дюбуа.