«Он на вершине». Обидчик Ломаченко сказал, кто может победить Усика

Усик перед боем против Дюбуа перед боем против Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес, который в 2020 году победил Василия Ломаченко, прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа .

Украинец деклассировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

В комментарии Seconds Out Теофимо Лопес заявил, что Усик сейчас — лучший боксер в мире, и никому не удастся его победить.

Реклама

— С кем должен драться дальше Усик?

— Это не имеет значения. Он на вершине пищевой цепи, на вершине P4P.

— Его может кто-то победить?

— Никто не победит Усика. Он трехкратный абсолютный чемпион мира, — сказал Лопес.

Ранее Александр Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

Также на нашем сайте можно глянуть видео, как украинцы спели Червону руту в Лондоне после победы Усика над Дюбуа.