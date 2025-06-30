«Ему нравится играть роль клоуна»: тренер Дюбуа обозвал Усика накануне реванша

Представитель британского боксера уверен, что в тот момент разгадал слабые стороны украинца.

«Залезть ему в голову? Нет, я пытаюсь установить правду. Ибо правда всегда делает вас свободными. Очевидно, мы задели его за живое, и он вел себя очень нехарактерно. Он шутил, ему нравится играть роль клоуна, фокусника, он танцор и все такое. Он словно меняет цвета.

В глубине души он знает, что мы его разгадали, потому что, как я сказал, он как хамелеон, который меняет цвета, чтобы влиться в среду. Он знает, что мы его разгадали. Все эти актерские игры он использует как дымовую завесу, чтобы скрыть то, что происходит", — сказал Чарльз для Queensberry Promotions.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ранее сообщалось, что украинец определился с новым промоутером.