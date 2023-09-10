Вердикт профессионала. Тренер Фьюри оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком 10 сентября, 14:03 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о спорном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя с Александром Усиком.

Специалист считает, что британец нанес правильный удар, однако рефери вынес то решение, которое посчитал верным.

«С моей точки зрения как профессионала, судя по тому, что я увидел на видео, я бы не сказал, что это удар ниже пояса. Но в тот момент решение принимал рефери. И есть разные подходы к принятию данного решения. Рефери почувствовал, что правильным будет такое решение.

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Во многих случаях, когда мы смотрим что-то по телевизору, мы можем увидеть повтор, найти лучший ракурс. Но когда ты в тот момент находишься там, то, естественно, не можешь подобрать лучший ракурс для всего. Порой повторы демонстрируют, порой нет.

С моей точки зрения, по телевизору это выглядело как чистый удар. Как посчитал рефери — это решение, которое нужно принять ему. Поэтому я люблю побеждать нокаутом: тогда нам не нужно беспокоиться о таких вещах.

Я не смотрел этот бой. Я знаю лишь, что там был спорный удар ниже пояса. Меня не особо интересуют подобные поединки", — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что шведский боксер обвинил украинца в симуляции в бою с британцем.