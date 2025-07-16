Усик призвал освободить защитников Азовстали на открытой тренировки перед реваншем с Дюбуа — фото
Александр Усик призвал освободить защитников Азовстали (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).
В среду, 16 июля, боксеры провели открытую тренировку.
Украинец вышел на тренировку в футболке с надписью «Free Azovstal defenders» — «Освободите защитников Азовстали».
Дюбуа и Усик показали несколько упражнений в ринге.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее Уоррен назвал самого вероятного соперника победителя боя Усик — Дюбуа.