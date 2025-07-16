Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

В среду, 16 июля, боксеры провели открытую тренировку.

Украинец вышел на тренировку в футболке с надписью «Free Azovstal defenders» — «Освободите защитников Азовстали».

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Дюбуа и Усик показали несколько упражнений в ринге.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Уоррен назвал самого вероятного соперника победителя боя Усик — Дюбуа.