Усик призвал освободить защитников Азовстали на открытой тренировки перед реваншем с Дюбуа — фото

16 июля, 19:43
Александр Усик призвал освободить защитников Азовстали (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

В среду, 16 июля, боксеры провели открытую тренировку.

Украинец вышел на тренировку в футболке с надписью «Free Azovstal defenders» — «Освободите защитников Азовстали».

Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Дюбуа и Усик показали несколько упражнений в ринге.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Уоррен назвал самого вероятного соперника победителя боя Усик — Дюбуа.

