«Надежная защита для паха»: Усик рассказал, какой совет ему дала мама перед боем против Дюбуа

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли пройдет второй поединок между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Накануне реванша украинец рассказал о сочетании ментальной и физической составляющей боксера, а также поделился советом от своей мамы.



«То, что сказал Чисора — правда. Вы не сможете пробить мне голову. Все хотят говорить о своих ударах или своей силе. А я просто жду своего момента. Просто жду, когда прозвучит «дзинь» и рефери скажет: «бокс».



Мозг и тело — это одно целое. Если у тебя есть мозг, но нет физической формы — это плохо. Но если ты в отличной форме, но имеешь слабый ум — это тоже плохо. Когда ты проходишь физические нагрузки, это должно болеть. Ты должен пройти через это — и именно это тренирует ментальность.

Моя мама всегда говорит: Саша, пожалуйста, берегись ударов. Она сказала мне иметь надежную защиту для паха", — цитирует Усика The Sun.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. В пятом раунде британец ударил Александра ниже пояса, что запрещено правилами. Рефери не засчитал нокдаун и дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

Отметим, что Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа. Он появился в городе в костюме от украинского бренда с авторской вышивкой.

На Трафальгарской площади Усик представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.

15 июля Александр и Даниэль провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли.