«Я очень хочу»: Усик объяснил, как должна закончиться война в Украине

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится второй поединок между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Перед боем в интервью для ESPN наш боксер рассказал о войне в Украине.

«Я очень хочу, чтобы война закончилась. Никто не хочет окончания войны больше, чем мы, украинцы. Мы понимаем, что такое война, она разбросала нас по всему миру. Да, сейчас я тренируюсь в Испании, потому что в Киеве тренироваться не могу из-за опасности.

На самом деле я мог бы тренироваться там, но спарринг-партнеры не приезжают. Мы очень ждем окончания войны, но она должна закончиться так, чтобы не началась снова через три-пять лет", — сказал Усик.

Отметим, что Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа. Он появился в городе в костюме от украинского бренда с авторской вышивкой.

На Трафальгарской площади Усик представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.

Недавно Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине. А Чисору поразила реакция украинца на ракетную атаку России.