«Он не исключение»: Усик забавно оценил Дюбуа, вспомнив уровень мастерства Джошуа 2 августа, 17:58 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик забавно высказался о своем следующем сопернике Даниэле Дюбуа.

Украинский спортсмен заявил, что британец кардинально отличается от Энтони Джошуа, не считая того, что он также боксер.

«Я с уважением отношусь к Дюбуа. Я не недооцениваю его. Я отношусь к нему так же, как относился ко всем своим предыдущим соперникам. Когда я готовился к Энтони Джошуа или кому-то другому, я делал одинаковый объем работы на тренировках, и Даниэль Дюбуа — не исключение. Я делаю точно такую же работу. Я тренируюсь настолько усердно, насколько могу, насколько это возможно, чтобы достичь своей цели на ринге.

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В чем похожи Дюбуа и Джошуа? Нельзя сравнивать этих парней. Это спортсмены совершенно разного уровня. Единственное их сходство заключается в том, что они оба боксеры", — приводит слова Усика EUROSPORT со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец похвастался великолепной формой за месяц до боя с британцем.