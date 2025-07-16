«Должен быть осторожным»: Усик признался, нокаутирует ли Дюбуа в реванше
В 2023-м Усик победил Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) поделился мыслями о втором поединке с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).
«Даниэль — молодой парень, опасный всегда. Потому что этот парень имеет хороший удар и хорошие боксерские навыки.
Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к этому бою. Посмотрим в субботу.
Я всегда готовлюсь к 12 раундам, мы с тренером, с командой. Но если будет шанс, я сделаю это [нокаутирую Дюбуа]", — рассказал Усик для talkSPORT.
Отметим, что бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между 38-летним украинцем и 27-летним британцем пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.
Ранее боксеры провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли.