Усик в образе гетмана Скоропадского: зрелищный выход украинского боксера на пресс-конференцию перед боем с Дюбуа — фото

17 июля, 16:36
Александр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик удивил фанатов своим образом перед реваншем с британским обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Усик, который неоднократно подчеркивал свою патриотическую позицию, продолжает привлекать внимание не только достижениями в ринге, но и символическими жестами.

На этот раз украинский боксер появился на пресс-конференции в Лондоне в образе гетмана Павла Скоропадского.

Reuters/Andrew Couldridge
Павел Скоропадский был гетманом Украинского Государства в 1918 году.

library.knuba.edu.ua
Фото: library.knuba.edu.ua

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне Усик вышел на тренировку в футболке с надписью «Free Azovstal defenders» — «Освободите защитников Азовстали».

