Александр Усик в Лондоне провел встречу с ветеранами российско-украинской войны (Фото: ДТЭК)

19 июля на стадионе Уэмбли Александр Усик (23−0, 14 КО) и Даниэль Дюбуа (22−2, 21 KO) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Перед важным поединком в Лондоне украинский боксер встретился с нашими ветеранами войны.

Александр пообщался с энергетиками и шахтерами ДТЭК, металлургами, защитниками Мариуполя из проекта Сердце Азовстали.

«Александр поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, спасателей, энергетиков и каждого, кто приближает нашу победу. Также боксер рассказал о своей подготовке к бою и настроение перед поединком (спойлер: он очень заряжен)», — говорится в сообщении ДТЭК.

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Отметим, что накануне боя состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

Напомним, в 2023 году первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш 38-летнего Александра Усика против 27-летнего Даниэля Дюбуа начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.