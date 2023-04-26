«Шансы растут». В Польше организовывают бой Усика против британского супертяжа

26 апреля, 14:50
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Контракт на бой Усик — Дюбуа пока не подписан (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Контракт на бой Усик — Дюбуа пока не подписан (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Польский промоутер Анджей Василевски подтвердил, что бой между украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против британского боксера Даниэля Дюбуа может состояться в Польше.

Василевский сообщил в своем аккаунте в Twitter, что работает над этим вопросом с промоутером Усика Александром Красюком, опубликовав совместное фото с украинцем.

" Мы оба работаем в Варшаве. Шансы растут! Усик против Дюбуа в сверхтяжелом весе за титулы чемпиона мира", — написал Василевски.

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Ранее Красюк заявлял, что рассматриваются несколько мест проведения боя Усик — Дюбуа, среди которых Польша, Великобритания и Ближний Восток.

Сообщалось, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Усика провести защиту титулов в бою с Дюбуа и дала украинцу 30 дней для организации поединка.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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