«Не только воинам, но и нам». Залужный поблагодарил Усика, который нокаутировал Дюбуа на Уэмбли

Экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа .

Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

В своем телеграм-канале Валерий Залужный поздравил Усика с победой и поблагодарил его за науку и вдохновение.

«Поздравляю Александра с уверенной Победой. Победой, которая посвящена не только нашим воинам, но и всем нам.

Мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не имел его и Александр. Поэтому он не только дрался, но и тяжело и упорно готовился. Готовился рассчитывать только на собственные силы. Знал, что ему нужно, и шел к этому.

А еще — думал о том, что есть те, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Казак, за науку и вдохновение", — написал Залужный.

