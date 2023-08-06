«У него всегда шансы есть»: топовый супертяжеловес назвал главную угрозу для Усика в бою с Дюбуа 6 августа, 11:09 Отто Валлин (Фото:Отто Валлин via Instagram)

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин оценил шансы Даниэля Дюбуа в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Опытный спортсмен считает украинского чемпиона фаворитом, однако британец может рассчитывать на силовой удар.

«У Дюбуа всегда есть шансы, потому что он мощный панчер. Дюбуа — сильный парень. Усик отлично смотрелся в боях с Джошуа, но он не выглядет так здорово в поединках с Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном.

Видео дня

Посмотрим, что произойдет. Главное — стили. Безусловно, Усик будет большим фаворитом, но я считаю, что никого нельзя сбрасывать со счетов. Особенно такого мощного панчера, как Дюбуа", — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика включил украинца в список лучших супертяжеловесов.