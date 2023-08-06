«У него всегда шансы есть»: топовый супертяжеловес назвал главную угрозу для Усика в бою с Дюбуа
Отто Валлин (Фото:Отто Валлин via Instagram)
Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин оценил шансы Даниэля Дюбуа в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
Опытный спортсмен считает украинского чемпиона фаворитом, однако британец может рассчитывать на силовой удар.
«У Дюбуа всегда есть шансы, потому что он мощный панчер. Дюбуа — сильный парень. Усик отлично смотрелся в боях с Джошуа, но он не выглядет так здорово в поединках с Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном.
Посмотрим, что произойдет. Главное — стили. Безусловно, Усик будет большим фаворитом, но я считаю, что никого нельзя сбрасывать со счетов. Особенно такого мощного панчера, как Дюбуа", — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика включил украинца в список лучших супертяжеловесов.