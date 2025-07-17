Усик и Дюбуа провели еще одну битву взглядов перед реваншем: у британца снова сдали нервы — видео
Бой Усик Дюбуа состоится 19 июля (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик и обладатель титула IBF британец Даниэль Дюбуа сошлись традиционную битву взглядов перед боем.
Дуэль состоялась во время пресс-конференции в Лондоне.
Боксеры выглядели сосредоточенными, но в один момент Дюбуа отвел взгляд и обратился к публике за поддержкой, после чего продолжил смотреть Александру в глаза.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
Сообщалось, что Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского.
Ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли, во время которой британец начал кричать.