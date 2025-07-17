Усик и Дюбуа провели еще одну битву взглядов перед реваншем: у британца снова сдали нервы — видео

17 июля, 17:00
Бой Усик Дюбуа состоится 19 июля (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик и обладатель титула IBF британец Даниэль Дюбуа сошлись традиционную битву взглядов перед боем.

Дуэль состоялась во время пресс-конференции в Лондоне.

Боксеры выглядели сосредоточенными, но в один момент Дюбуа отвел взгляд и обратился к публике за поддержкой, после чего продолжил смотреть Александру в глаза.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1945835644216840201?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945835644216840201%7Ctwgr%5E7257f7ac8689307668a8ded14bdb4a613c1eb609%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fboxing%2F1000000264273-usyk-ta-dyubua-provely-bytvu-pohlyadiv%2F
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Сообщалось, что Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского.

Ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли, во время которой британец начал кричать.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

