Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик и обладатель титула IBF британец Даниэль Дюбуа сошлись традиционную битву взглядов перед боем.

Дуэль состоялась во время пресс-конференции в Лондоне.

Боксеры выглядели сосредоточенными, но в один момент Дюбуа отвел взгляд и обратился к публике за поддержкой, после чего продолжил смотреть Александру в глаза.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Сообщалось, что Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского.

Ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли, во время которой британец начал кричать.