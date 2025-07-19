Завис на канатах. Лапин едва не вылетел с ринга во время боя в андеркарде Усик — Дюбуа — видео

19 июля, 23:30
Лапин защитил чемпионские пояса (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Даниэль Лапин победил Льюиса Эдмондсона решением большинства судей (95:95 и дважды по 96:94) и сохранил титулы IBF International и WBA Continental.

Бой состоялся в андеркарде Усик — Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию главного поединка вечера.

Во время восьмого раунда британец пошел в атаку на украинца. В один момент Лапин завис на канатах.

Через несколько секунд Даниэль снова оказался на канатах.

Отметим, что для Льюиса Эдмондсона это поражение стало первым в профессиональной карьере.

