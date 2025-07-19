Даниэль Лапин победил Льюиса Эдмондсона решением большинства судей (95:95 и дважды по 96:94) и сохранил титулы IBF International и WBA Continental.

Бой состоялся в андеркарде Усик — Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию главного поединка вечера.

Во время восьмого раунда британец пошел в атаку на украинца. В один момент Лапин завис на канатах.

Daniel Lapin was stuck on the ropes 😭 #UsykDubois2



pic.twitter.com/A9xnJykGRK — Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@_SchuZ_) July 19, 2025

Через несколько секунд Даниэль снова оказался на канатах.

Отметим, что для Льюиса Эдмондсона это поражение стало первым в профессиональной карьере.

