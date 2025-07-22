Тренер Дюбуа выбросил белое полотенце раньше решения рефери в пользу Усика — видео
Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
В ночь на 20 июля в Лондоне Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.
Все видели, как в пятом раунде украинец провел серию ударов, в результате чего соперник оказался в нокдауне. А уже в следующей атаке Усик добил британца, отправив его снова на канвас. Тогда рефери боя канадец Майк Гриффин начал отсчет, но до конца недосчитав, остановил поединок. Как следствие, Александр одержал досрочную победу.
Впрочем, недавно в Сети завирусилось видео, которое снято возле ринга. На ролике показано, что, когда рефери досчитал до девяти, тренер британца Дон Чарльз решил выбросить белое полотенце за несколько секунд перед тем, как судья остановил бой.