Все видели, как в пятом раунде украинец провел серию ударов, в результате чего соперник оказался в нокдауне. А уже в следующей атаке Усик добил британца, отправив его снова на канвас. Тогда рефери боя канадец Майк Гриффин начал отсчет, но до конца недосчитав, остановил поединок. Как следствие, Александр одержал досрочную победу.

Впрочем, недавно в Сети завирусилось видео, которое снято возле ринга. На ролике показано, что, когда рефери досчитал до девяти, тренер британца Дон Чарльз решил выбросить белое полотенце за несколько секунд перед тем, как судья остановил бой.



Обычно белое полотенце в боксе тренер бросает на ринг, чтобы остановить избиение своего подопечного. Вероятнее всего, что сам Майк Гриффин этого не заметил, но точно собирался остановить Дюбуа после второго нокдауна.

Кстати, на нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

