Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) вызвал на бой победителя реванша между Александром Усиком (23−0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

В своих соцсетях новозеландский боксер опубликовал музыкальное видео под песню I Walk the Line легендарного американского певца Джонни Кэша. Паркер, который является обязательным претендентом на титул WBO, тегнул обоих чемпионов, намекая на поединок против победителя боя.

«Я прошел очередь. Теперь я стою в ее начале. Ты будешь моим», — подписал видео Джозеф.

Отметим, что 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли пройдет второй бой между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

Читайте на нашем сайте главные новости и факты о бое года — в режиме онлайн.