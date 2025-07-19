«Бил узких в Москве». Украинский чемпион-спасатель спрогнозировал, когда Усик нокаутирует Дюбуа

Украинский боксер и спасатель из Кременчуга Владислав Гела сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко чемпион Украины Гела рассказал, что ожидает увидеть победу Александра техническим нокаутом. Также Владислав отметил, что то, что бой состоится на территории соперника, никак не повлияет на Усика.

«В реванше Александра Усика против Даниэля Дюбуа ожидаю увидеть победу украинца техническим нокаутом. То, что бой состоится на территории Дюбуа, никоим образом не повлияет на Усика. Он бил узких в самой Москве. Это для него мелочи.

Ожидаю, что Дюбуа будет пытаться навязать грязный бокс — это его тактика. Но верю в Усика: он будет маневрировать, не позволяя сопернику сблизиться. Мой прогноз — нокаут Дюбуа в 9−10 раунде.

Бой завершится досрочно, если Дюбуа попытается навязать борьбу. Если же просто будет отбывать раунды — тогда возможно решение судей.

Да, бокс — непредсказуемый вид спорта. Но не верю, что британец способен нокаутировать Усика. Мой прогноз — победа Александра техническим нокаутом", — сказал Гела.

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

