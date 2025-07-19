Украинский гигант Сиренко потерпел первое поражение в карьере, проиграв Дакресу в андеркарде Усик — Дюбуа
Сиренко проиграл Дакресу (Фото: Queensberry Promotions)
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко уступил Соломону Дакресу, прервав беспроигрышную серию на профи-ринге (22−1−0).
Бой состоялся в Лондоне на Уэмбли в андеркарде Усик — Дюбуа и продлился всю дистанцию (10 раундов). Все трое судей отдали победу британцу — 91:99, 92:98, 92:99. Это поражение стало первым в карьере Владислава.
Отметим, что сначала Сиренко готовился к бою с Андреем Новицким. Однако впоследствии появилась информация, что тот получил разрыв крестообразных связок и не сможет подраться с земляком.
