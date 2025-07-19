Бой состоялся в Лондоне на Уэмбли в андеркарде Усик — Дюбуа и продлился всю дистанцию (10 раундов). Все трое судей отдали победу британцу — 91:99, 92:98, 92:99. Это поражение стало первым в карьере Владислава.

Реклама

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘 👏@SolomonDacres is back with a BANG, picking up a unanimous victory over Vladyslav Sirenko 🔥⁰

The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @DAZNBoxing 🌎#UsykDubois2 | Wembley Stadium | NOW | #RiyadhSeason pic.twitter.com/OMBHksDi6g — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Отметим, что сначала Сиренко готовился к бою с Андреем Новицким. Однако впоследствии появилась информация, что тот получил разрыв крестообразных связок и не сможет подраться с земляком.

Ранее мы писали, что Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках.