«Как-то быстро падает». Легендарный украинский боксер указал на ошибку Дюбуа в реванше против Усика

Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира. После боя Усик назвал потенциальных соперников для следующего поединка — среди них был и новозеландец.

В комментарии Tribuna Вячеслав Сенченко также рассказал, как новому абсолюту удалось быстро нокаутировать Дюбуа.

— Стало ли для вас неожиданностью, что бой завершился так рано?

Да. Думал, что бой продлится хотя бы до 9−10 раунда.

— Дюбуа мог еще подняться? Или он просто понимал, что уже нет смысла?

Плюс-минус похожая ситуация, как в первом бою. Там тоже он как-то неуверенно вставал. Здесь удар был тяжелее. Но все равно не самый акцентированный первый удар в висок был, а он как-то быстро падает.

— Что стало главной причиной столь легкого поединка для Усика?

Трудно сказать. Видимо, Дюбуа слишком спешил и где-то упустил свои моменты. Он рисковал и пытался проработать больше в атаке, добавить в прессинге. Пропустил удар — и все закончилось. А мог попасть — видимо, на риск и рассчитывал, потому что понимал, что по очкам точно не выиграет. Думал о своем нокаутирующем ударе, но не донес его первым, пропустил сам.

— Усик после боя назвал трех вероятных следующих соперников: Фьюри, Паркер и Чисора. Какой из этих боев хотели бы увидеть?

Да с Чисорой уже дрался, и он уже вроде как далеко не тот Чисора, который был раньше. Он неудобен — да. Первый бой тоже был конкурентный. Но я лучше посмотрел бы на поединок с Паркером. Он хотя бы с ним не боксировал, было бы интересно. Чисору знает, а с Фьюри после двух побед не вижу смысла. Паркер сейчас на ходу, несколько важных побед одержал. Лучше с ним

