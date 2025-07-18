«Это снова повторится». Экс-чемпион мира из Украины признался, чего ожидает от Дюбуа в реванше против Усика

В первом бою британец не выдержал джеба Усика в девятом раунде. В то же время в пятой трехминутке Дюбуа отправил украинца на канвас. Однако рефери зафиксировал удар ниже пояса и предоставил Александру время на восстановление. Даниэль до сих пор считает, что именно тогда у него украли победу.

Реклама

В комментарии журналисту NV Андрею Павлечко бывший чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA, IBF International, EBU-EE и WBA Intercontinental Вячеслав Сенченко отметил, что Дюбуа снова будет акцентировать внимание на ударах по туловищу Усика.

— Вячеслав, какой бой ожидаете увидеть в реванше?

В Лондоне я ожидаю зрелищного, яркого и напряженного боя.

— Насколько сильно повлияет на Усика то, что бой состоится на территории соперника?

На Усика это никак не повлияет. Он давно привык боксировать на разных аренах по всему миру. Место поединка для него уже давно не имеет значения.

— Если Усик победит и снова станет абсолютным чемпионом — стоит ли ему искать новые вызовы, или лучше завершить карьеру на пике?

Думаю, как он сам сказал, так и будет. Усик говорил, что планирует еще один поединок после реванша с Дюбуа, а дальше — посмотрим. Все будет зависеть от него.

Трудно сказать, кто может стать его следующим соперником. Возможно, кто-то из молодых, скажем, Итаума — хотя вряд ли он согласится на такой бой, еще слишком молод.

Вполне вероятным выглядит третий бой с Фьюри — если Тайсон победит Джошуа. Это было бы интересно. Поэтому, думаю, еще один бой точно будет.

— Многие считают, что корпус — слабое место Усика. Будет ли Дюбуа делать на него особый акцент?

Да, думаю, он будет делать акцент на ударах по корпусу. Как в первом бою пытался туда пробивать — так и сейчас это повторится. Вполне возможно, что удары снова будут «на грани» — в область пояса или чуть ниже. Я ожидаю, что такие моменты будут. Все может быть — и чистые удары, и снова по резинке. Думаю, акцент на корпус будет заметным.

Ранее мы писали, что украинский боксер объяснил, сможет ли Дюбуа нокаутировать Усика в реванше.