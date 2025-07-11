«Может ударить ниже пояса»: украинский боксер предостерег Усика перед боем с Дюбуа

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA, IBF International, EBU-EE, WBA Intercontinental Вячеслав Сенченко высказался о предстоящем реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинский тренер рассказал, что у непобедимого боксера нет слабых сторон. В тоже время Сенченко отметил мотивацию британца.

«Трудно оценить слабые стороны у человека, которого никто не победил. Если бы были явные слабые стороны, то этим бы уже воспользовались соперники. А так. Если они не могут его одолеть, то, видимо, таких явных слабых сторон у него нет. Удары по корпусу? Ну Тайсон Фьюри пробивал, Джошуа пытался, но никто так и не смог нанести Усику вред, сбить дыхание этими ударами. Поэтому это только болтовня.



В защите не вижу у него ошибок. Он классно работает в обороне, «на ногах», он подвижный", — цитирует Сенченко Sport-express.ua.

Также тренер предостерег Александра, заявив, что Дюбуа может нанести удары ниже пояса, как в первом бою.

«Бой будет интересен, потому что Дюбуа изменился. Британец стал сильнее за счет психологического состояния после победы над тем же Джошуа. Он будет более мотивированным во втором бою с Усиком, чем в первой схватке. Он понимает, что может нанести туда удар [ниже пояса], как в первом бою, и от этого могут быть проблемы у Александра, если попадет. Дюбуа будет акцентировать внимание на ударах по корпусу. Возможно, что мы увидим еще несколько ударов ниже пояса.

Дюбуа будет пытаться нокаутировать. От него будет идти прессинг", — добавил Вячеслав.

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. В пятом раунде британец ударил Александра ниже пояса, что запрещено правилами. Рефери не засчитал нокдаун и дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кстати, экс-чемпион мира считает, что в реванше с Дюбуа Усик впервые будет нокаутирован.