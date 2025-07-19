«Для него это нереально». Бывший чемпион мира назвал победителя реванша Усик — Дюбуа
Александр Усик с чемпионскими поясами (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA, IBF International, EBU-EE и WBA Intercontinental Вячеслав Сенченко сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
В первом поединке, который состоялся в августе 2023 года, Усик нокаутировал британца джебом в девятом раунде.
По мнению Сенченко, украинец одержит победу и в реванше, поскольку у Дюбуа будет мало шансов досрочно завершить бой, а победа по очкам для Даниэля точно не по силам.
— Сколько, по вашему мнению, продлится бой?
Бой продлится, возможно, все раунды. Возможно, ближе к 10-му бой может закончиться. Все будет зависеть от выносливости Дюбуа. То, что бой может закончиться досрочно — я в это верю. Что первый бой закончился досрочно, и вовсе не от самого мощного удара — что в этом бою, возможно, он пропустит еще более сильный удар. Тогда я не знаю, сможет ли он продолжать бой.
— Способен ли Дюбуа нокаутировать Усика?
Дюбуа будет очень трудно нокаутировать Усика. Чтобы нокаутировать, надо, чтобы Александр где-то останавливался перед ним и принимал какой-то открытый бой в размене. А Усик — не тот боксер, который будет рисковать и пытаться идти в размен. Поэтому шансов на нокаут у Дюбуа будет не очень много.
— Есть ли у Дюбуа шанс выиграть по очкам?
По очкам будет очень трудно выиграть. Не верю, что он выиграет по очкам, потому что, во-первых, он выбрасывает гораздо меньше ударов, и по меткости Усик гораздо точнее бьет. Поэтому рассчитывать на победу Дюбуа по очкам — это почти нереально.
— Сделайте свой прогноз.
Усик победит. Мое мнение — что Усик победит. Это может быть все 12 раундов, если Дюбуа будет функционально готов к этому темпу и бою. Или в поздних раундах, после 9-го, будет досрочная победа Усика.
Ранее экс-чемпион мира из Украины признался, чего ожидает от Дюбуа в реванше против Усика.
