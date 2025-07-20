«Это было здорово и быстро». Магучих в восторге от победы Усика над Дюбуа

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих оценила победу нокаутом Александра Усика над Даниэлем Дюбуа .

Украинец деклассировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

В комментарии Суспільне Спорт легкоатлетка, которая смотрела бой вживую, отметила, что победа Усика была быстрой и классной. Также Ярославу порадовало то, что на Уэмбли пришло много украинцев, чтобы поддержать Александра.

Реклама

«Это было очень здорово, очень быстро. Ты как будто сидишь, смотришь — оп, и все, мы выиграли, Украина выиграла, Усик выиграл. Это было просто классно.

Очень круто, что такие события объединяют украинцев — много украинцев пришло поддержать. Надеюсь, что когда-то легкая атлетика будет на таком же уровне, когда люди будут приходить болеть на таком же энтузиазме", — сказала Магучих.

Ранее мы писали, что Залужный поблагодарил Усика, который нокаутировал Дюбуа на Уэмбли.