Рефери допустил ошибку. Промоутер удивил ответом о запрещенном ударе Дюбуа в бою с Усиком 9 сентября, 16:52 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил удар Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Функционер считает, что британец нанес запрещенный удар, однако украинцу не следовало давать много времени на восстановление.

«Это был запрещенный удар. Возможно, рефери дал Усику немного больше времени на восстановление, чем требовалось, но я смотрел бой по телевидению, и это был удар ниже пояса.

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Мне кажется, что после этого удара ниже пояса Дюбуа сдался. Я не знаю, почему он так сделал. Но когда Усик подерется с Тайсоном Фьюри, он доставит ему много проблем", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, украинец досрочно победил британца в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал победителя боя Усик — Дюбуа, жестко унизив украинца.

Отметим, отец Фьюри назвал боксера, которого боится Усик.