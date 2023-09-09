Рефери допустил ошибку. Промоутер удивил ответом о запрещенном ударе Дюбуа в бою с Усиком

9 сентября, 16:52
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил удар Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Функционер считает, что британец нанес запрещенный удар, однако украинцу не следовало давать много времени на восстановление.

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«Это был запрещенный удар. Возможно, рефери дал Усику немного больше времени на восстановление, чем требовалось, но я смотрел бой по телевидению, и это был удар ниже пояса.

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Мне кажется, что после этого удара ниже пояса Дюбуа сдался. Я не знаю, почему он так сделал. Но когда Усик подерется с Тайсоном Фьюри, он доставит ему много проблем", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, украинец досрочно победил британца в девятом раунде.

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Ранее сообщалось, что Фьюри назвал победителя боя Усик — Дюбуа, жестко унизив украинца.

Отметим, отец Фьюри назвал боксера, которого боится Усик.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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