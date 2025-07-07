19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между обладателем титулов в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящем втором поединке между боксерами. Он считает 38-летнего украинца фаворитом перед мегафайтом.

«После первого их боя я не знаю, чем Дюбуа может поразить. Возможно, он стал увереннее после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал — это тем, что бил ниже пояса.

Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно — Усик фаворит", — цитирует Беленюка Sport-express.ua.

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кстати, недавно Беленюк заявил, что победил бы Усика и Джейка Пола.