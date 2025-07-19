«Бажаю тобі удачі». Чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа
Александр Усик на взвешивании (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханули поддержал Александра Усика накануне реванша против Даниэля Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.
Непобедимый казахстанский боксер опубликовал пост в аккаунте X, в котором на украинском языке пожелал Усику успеха.
«Бажаю тобі удачі, чемпіоне! Переможи свого суперника і знову вразь увесь світ!», — написал Жанибек, отметив Усика.
Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.
Реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.
Также на нашем сайте можно глянуть, кто на разогреве у чемпионов — список андеркарда.
Ранее мы писали, что непобедимый супертяж сделал уверенный прогноз на реванш украинца против Дюбуа.