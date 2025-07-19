«Бажаю тобі удачі». Чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа

19 июля, 18:54
Поделиться:
Александр Усик на взвешивании (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик на взвешивании (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханули поддержал Александра Усика накануне реванша против Даниэля Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.

Читайте также:
Как в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа

Непобедимый казахстанский боксер опубликовал пост в аккаунте X, в котором на украинском языке пожелал Усику успеха.

«Бажаю тобі удачі, чемпіоне! Переможи свого суперника і знову вразь увесь світ!», — написал Жанибек, отметив Усика.

Реклама

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

Также на нашем сайте можно глянуть, кто на разогреве у чемпионов — список андеркарда.

Ранее мы писали, что непобедимый супертяж сделал уверенный прогноз на реванш украинца против Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies