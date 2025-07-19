«Бажаю тобі удачі». Чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханули поддержал Александра Усика накануне реванша против Даниэля Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.

Непобедимый казахстанский боксер опубликовал пост в аккаунте X, в котором на украинском языке пожелал Усику успеха.

«Бажаю тобі удачі, чемпіоне! Переможи свого суперника і знову вразь увесь світ!», — написал Жанибек, отметив Усика.

Бажаю тобі удачі, чемпіоне! Переможи свого суперника і знову вразь увесь світ! @usykaa pic.twitter.com/0grp4DCbOV — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) July 19, 2025

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

