Усик — Дюбуа: Роман Зозуля сделал решительный прогноз на титульный бой 25 августа, 18:05 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский футболист Роман Зозуля поделился своим мнениями о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.



Именитый игрок считает, что украинец победит досрочно в четвертом раунде.

«Прогноз? Конечно победа Александра, мы болеем и верим в него. Только победа.

В каком раунде? Это бокс, не знаю. Думаю, что будет победа, может быть, в четвертом раунде".

Видео дня

Зозуля признался, что уже общался с Усиком в преддверии поединка.

«Вчера с ним немного пообщались. Саня, как Саня — всегда положительный, всегда настроен на бой, потому все будет хорошо», — приводит слова Зозули Tribuna.

Отметим, что аналитики предсказывают досрочную победу Усика, однако случится это после середины боя.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец сделал неожиданное заявление перед боем с британцем.