«Прекрати играться с ним». Джошуа показал форму перед реваншем с Усиком — фото

3 августа, 16:43
Реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа показал форму перед реваншем с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Экс-обладатель четырех поясов опубликовал в Instagram свои фото, которые были сделаны во время тренировочного процесса.

Читайте также:
Подарок для украинцев. Усик выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа

На снимках Энтони продемонстрировал тяжелую работу перед вторым боем против украинского чемпиона.

Видео дня

Один из пользователей соцсети в комментарии к посту призвал Джошуа быть жестче в предстоящем поединке против Усика. «Прекрати играться с ним», — написал фанат.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Тренировки Реванш Энтони Джошуа Фото

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Это большая ошибка. К чему может привести визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Я очень уважаю спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но из ее визита на Тайвань вопреки желанию президента Байдена, ничего хорошего не выйдет

3 августа, 11:40
Мнения
Нэнси Пелоси (в центре в розовом костюме) по прибытии на Тайвань (Фото:Nancy Pelosi via Twitter)
Сюжет
За что драка /
Пять фактов о большой экономике маленького Тайваня, поссорившего Китай и США
3 августа, 07:33
Экономика
Клэр Коллинз: «Интервальное голодание позволяет уменьшить жировые отложения и снизить уровень сахара в крови» (Фото:VaDrobotBO/Depositphotos)
Волшебство? Действительно ли интервальное голодание позволяет быстрее похудеть
Клэр Коллинз
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X