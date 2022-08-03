«Прекрати играться с ним». Джошуа показал форму перед реваншем с Усиком — фото 3 августа, 16:43 Реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа показал форму перед реваншем с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Экс-обладатель четырех поясов опубликовал в Instagram свои фото, которые были сделаны во время тренировочного процесса.

На снимках Энтони продемонстрировал тяжелую работу перед вторым боем против украинского чемпиона.

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Один из пользователей соцсети в комментарии к посту призвал Джошуа быть жестче в предстоящем поединке против Усика. «Прекрати играться с ним», — написал фанат.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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