«Прекрати играться с ним». Джошуа показал форму перед реваншем с Усиком — фото
Реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)
Британский боксер Энтони Джошуа показал форму перед реваншем с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.
Экс-обладатель четырех поясов опубликовал в Instagram свои фото, которые были сделаны во время тренировочного процесса.
На снимках Энтони продемонстрировал тяжелую работу перед вторым боем против украинского чемпиона.
Один из пользователей соцсети в комментарии к посту призвал Джошуа быть жестче в предстоящем поединке против Усика. «Прекрати играться с ним», — написал фанат.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В первом поединке Александр победил Энтони и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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